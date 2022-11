Condividi su...

BRINDISI – Sono duecentocinquanta i biglietti messi a disposizione per i tifosi del Brindisi in vista della sfida in programma domenica pomeriggio a Fasano. La prevendita partirà alle ore 13 di venerdì 18 novembre per chiudersi sabato 19 novembre alle ore 19. La decisione è stata presa dopo la segnazione del Gos di Fasano-Brindisi tra le gare a rischio di questa giornata.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts