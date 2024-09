Il Potenza strappa il pari al Crotone: termina 3-3 la sfida del “Viviani”

Cancellare la pesante sconfitta con il Trapani e dimostrare che l’uno a cinque subìto dagli squaletti siciliani è stato per i “leoni” di De Giorgio solo un momentaneo black-out. Ma questo Potenza-Crotone era anche per Longo un banco di prova importantissimo.

Parte bene il Potenza: D’Auria al decimo pennella a centro area per Caturano che di testa impegna Sala alla parata, ma il guardalinee alza la bandierina per una dubbia posizione di outside. Al minuto 19 passano però in vantaggio gli ospiti con Gomez (0-1) che realizza un grande goal di testa sganciandosi dai difensori e battendo Alastra che ritrova i guantoni da titolari per la prima volta da inizio Stagione.

Il Potenza trova il pari con al 41esimo: Vilardi si infila dalla destra e sull’uscita di Sala la palla resta lì ed è più veloce di tutti Caturano (1-1) ad avventarsi e a realizzare la quinta marcatura personale. Ma il vantaggio dei lucani dura solamente 120 secondi perché è ancora Gomez (1-2) a riportare il Crotone in vantaggio con un tiro dalla distanza che batte Alastra che si fa sorprendere dai 25 metri. Nell’extra time Sciacca spreca l’occasione del nuovo pareggio spedendo di testa la palla di poco alta sulla traversa.

Nella ripresa passano 90 secondi e Gomez (1-3) realizza la tripletta personale girandosi bene e liberandosi della marcatura di Sciacca e battendo col mancino dall’area piccola l’estremo difensore rossoblù. Il risultato cambia ancora al minuto 58 ad opera del neo entrato Schimmenti (2-3) che accorcia le distanze beffando la retroguardia ospite con un tocco di punta che termina alle spalle di Sala.

Potenza che prova a prendere in mano le redini della partita e al minuto 63 ci prova con Felippe che con un pallonetto costringe l’estremo difensore calabrese alla deviazione in corner. Al 74esimo il Crotone si riaffaccia nell’area avversaria con Vitale che da buona posizione calibra male la mira.

Subito dall’altra parte è D’Auria ad avere su destro la palla del 3-3, ma questa volta Sala si fa trovare pronto e devia in corner. Non può nulla invece all’80esimo sul colpo di testa di Ghisolfi (3-3) che raccoglie la punizione di Felippe e riapre così la gara. L’ultimo sussulto arriva del match arriva nel quinto dei 5 minuti di extra time con D’Auria che in girata dal limite obbliga Sala al salvataggio in corner.

Termina così. Gara ricca di emozioni con un Potenza che è riuscito a recuperare per ben tre volte e addirittura di vincerla nei secondi finali. Una reazione che la scia ben sperare anche se i 15 goal subiti in 7 partite lasciano pochi dubbi su quale sia il problema principale dei ragazzi di mister De Giorgio. Per Longo un pareggio che brucia come una sconfitta.

TABELLINO DI POTENZA-CROTONE 3-3

Domenica 29 settembre 2024, ore 20.45, stadio “A. Viviani”: 7a Giornata Campionato Serie C – Girone C

POTENZA-CROTONE 3-3

RETI: 19’ Gomez (C), 42’ Caturano (P), 44’ Gomez (C), 47’ Gomez (C), 58’ Schimmenti (P), 80’ Ghisolfi (P).

POTENZA (4-3-3): Alastra; Riggio (48’ st Burgio), Sciacca, Verrengia, Rillo; Castorani (5’ st Ghisolfi), Felippe, Erradi (35’ st Firenze); Vilardi (5’ st Schimmenti), Caturano, D’Auria. A disp.: Cucchietti, Galiano, Galletta, Ferro, Rossetti, Milesi, Selleri, Rosafio. All.: De Giorgio

CROTONE (4-2-3-1): Sala; Rispoli (26’ Guerini), Cargnelutti, Di Pasquale, Giron (20’ st Armini); Gallo, Schirò; Oviszach (40’ st Silva), Tumminello (26’ st Stronati), Vitale (40’ st Rojas); Gomez. A disp.: Martino, D’Alterio, Kolaj, Cantisani, D’Aprile, Aprea, Akpro, Kostadinov, Chiarella. All.: Longo

ARBITRO: Grasso (Ariano Irpino). Assistenti: Colaianni – Vitale. Quarto ufficiale: Lupinski.

AMMONITI: Erradi, Gomez, Rispoli, Guerrini, Felippe, Gallo.

NOTE: spettatori: 2548 (incasso 23.351 euro). Ang. 5 – 4. Rec. 3’pt, 5’st

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author