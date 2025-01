Il Potenza riscatta a titolo definitivo Lucas Felippe dal Crotone

La società Potenza Calcio rende noto di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Lucas Martello Felippe. Arrivato in rossoblù in prestito dalla FC Crotone, il centrocampista brasiliano ha totalizzato 26 presenze e 3 gol tra Campionato e Coppa. In virtù dell’importante apporto tecnico e umano, il club ha deciso di esercitare ed anticipare l’opzione di riscatto, a titolo oneroso, con Lucas che si lega al Potenza fino al 30 giugno 2027.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author