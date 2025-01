Calderoni a Ora Lecce: “Dorgu ha tutto per imporsi al Manchester. Fiducia in Corvino”

Lecce – Argomento principe della punta di Ora Lecce, ovviamente, il trasferimento record di Patrick Dorgu al Manchester United per una cifra che sfiora i 40 milioni di euro. Negli studi di Antenna Sud l’ex terzino giallorosso Marco Calderoni (attualmente al Nardò in Serie D): “Dorgu è impressionante, ha tutto. Quando parte palla al piede è un problema per le altre squadre. I tifosi del Lecce devono stare tranquilli, Corvino saprà trovare le soluzioni migliori.”. Ospiti di puntata anche i giornalisti Stefano Sozzo e Gabriele De Pandis.

