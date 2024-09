Il Picerno fa la voce grossa ma non basta, 1-1 in casa della Juve Next Gen

Il Picerno resta imbattuto ma esce, forse, con un pizzico di rammarico dalla trasferta di Biella, la più lontana della sua storia. 1-1 al “Pozzo-La Marmora” tra la leonessa lucana e la Juventus Next Gen, una sfida prestigiosa che i lucani affrontano da grande squadra, seppur rischiando grosso al 10’, quando la traiettoria tagliata di Faticanti crea un pericoloso rimpallo, Gilli rischia l’autorete. Si tratta però dell’unico brivido del primo tempo per il Picerno, pericoloso al 13’, con l’incursione di Vitali murata dal subentrato Perotti, fuori in barella Stivanello, ma soprattutto al 25’: un Petito inarrestabile incrocia, Scaglia respinge sui piedi di Guerra che spedisce clamorosamente a lato un gol già fatto. La leonessa prova a ruggire e prende in mano la gara; 34’, Petito serve capitan Esposito che tenta il gol alla Esposito, il contagiri è impreciso di pochissimo, i bianconeri si salvano ancora ma sfruttano un approccio molle dei lucani e nel primo minuto della ripresa passano: Comenencia manda il tilt le marcature rossoblù, sbuca Cudrig che beffa Summa e quasi dal nulla porta avanti la Next Gen. Da grande squadra il Picerno torna subito in partita, reazione rabbiosa: corner teso di Maiorino, Vitali a colpo sicuro assapora per pochi attimi l’emozione del gol, sulla linea a salvare c’è Palumbo. C’è aria di pari, però, serve soltanto che Energe da subentrato tocchi il suo primo pallone per trasformarlo subito in oro: al 59’ De Ciancio e Petito nello stretto innescano un mancino imparabile per Scaglia. Il numero 7 entra e fa immediatamente la differenza con una delle traiettorie più belle della settimana, seminando panico nella difesa juventina anche al 74’, sul cross di Graziani, girata che avrebbe meritato un epilogo migliore. Nel finale regna l’equilibrio e i lucani rischiano, prima all’89’ quando una mischia in area manda in porta Citi, poi al 92’, quando di scorpione Da Graca va alto di un soffio. È il brivido che certifica il terzo pari in quattro gare per l’imbattuto Picerno, primo punto casalingo e terzo pareggio di fila per una Next Gen che non riesce ancora a decollare.

JUV 1-1 PIC

Juventus Next Gen (3-4-2-1): S. Scaglia; Stivanello (5’ Perotti), Citi, F. Scaglia; Comenencia, Faticanti (46’ Palumbo), Macca (78’ Papadopulos), Cudrig; S. Guerra (46’ Owusu), Afena-Gyan; Silva Semedo (65’ Da Graca). All. Montero.

Picerno (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Gilli, Allegretto, W. Guerra; De Ciancio, Franco (66’ Pitarresi); Vitali (66’ Volpicelli), Petito (85’ Santarcangelo), Esposito (57’ Graziani); Maiorino (57’ Energe). All. Tomei.

Arbitro: Allegretta di Molfetta.

Marcatori: 46’ Cudrig (J), 59’ Energe (P).

Ammoniti: Owusu (J), Cudrig (J), Gilli (P), Allegretto (P).

Angoli: 2-4

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author