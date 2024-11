Il nuovo Codice della strada è legge: stretta su sicurezza e sanzioni

Con 83 voti favorevoli, 47 contrari e un astenuto, il Senato ha approvato il nuovo Codice della strada, rendendolo ufficialmente legge. Le nuove norme, che entrano in vigore immediatamente, mirano a migliorare la sicurezza stradale con misure più severe.

Previste multe più salate e il ritiro immediato della patente per chi guida usando il cellulare, sotto effetto di alcol o droghe, o per chi abbandona animali in strada. Importanti novità anche per i monopattini: diventano obbligatori targa, casco e assicurazione. Inoltre, per i neopatentati sale la cilindrata delle auto guidabili, ma il limite durerà tre anni.

“Più sicurezza e prevenzione, contrasto agli abusi e una vera educazione stradale”, ha dichiarato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, promotore delle misure, che punta a ridurre le vittime della strada.

Non mancano le critiche. Italia Viva bolla le nuove regole come “norme spot”, mentre le associazioni di consumatori chiedono maggiori controlli e avvertono del rischio di un aumento dei costi per i cittadini.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author