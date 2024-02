Il Monterosi annuncia il suo nuovo allenatore

“Abbiamo ritenuto opportuno effettuare questo cambio in panchina e puntare su un profilo esperto come Scazzola per affrontare al meglio le prossime 14 partite. La rosa, rinnovata sul mercato, effettuerà per la prima volta una settimana di lavoro insieme al tecnico e la proprietà si aspetta delle prestazioni importanti ad iniziare dal match di sabato contro il Potenza”, dichiara il direttore sportivo Filippo Ghinassi.