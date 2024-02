Virtus Francavilla a Giugliano senza Monteagudo e Molnar: difesa inedita per i biancazzurri

L’ideale sarebbe stato tornare a casa da Messina con tre punti, utili per abbandonare la zona playout. Invece un avvio shock e tanti errori individuali hanno lasciato a bocca asciutta la Virtus Francavilla, tra l’altro capace di rimontare in venti minuti il doppio svantaggio maturato nella prima metà del primo tempo. Il 2-0 al 12’ avrebbe spezzato le gambe a chiunque, ma gli imperiali sono riusciti nel compito di rimboccarsi le maniche, ristabilendo l’equilibrio prima dell’intervallo grazie al nono gol in campionato del solito Artistico ed alla prima rete stagionale di Macca, che dopo l’assist fornito al Tiburon è anche riuscito a mettere la propria firma sul tabellino dei marcatori (innescato benissimo da Polidori). L’espulsione di Salvo ha poi apparentemente messo il match in discesa: fuori un attaccante per un centrocampiata da una parte, dentro Neglia per Macca dall’altra. Negli ultimi venti minuti più recupero c’erano tutti i presupposti per provare a completare la rimonta. Invece, è arrivata la più severa delle punizioni, figlia dell’ennesimo erroraccio individuale.

La salvezza diretta ora sembra compromessa, ma tanto (se non tutto) dipenderà dagli incontri in programma per il resto del mese di febbraio. Dalla trasferta di Giugliano al derby interno con il Monopoli, passando per gli impegni con Sorrento e soprattutto Turris. Questo, per la Virtus Francavilla, è il momento in cui sbagliare dovrà davvero diventare vietato, specie nei momenti cardine della partita. Intanto, a Giugliano domenica prossima, si vedrà in campo dal primo minuto una difesa inedita. Squalificati Monteagudo e Molnar, infortunato Accardi ed assente Gavazzi. In difesa di Branduani agiranno verosimilmente Dutu, Gasbarro e De Marino.

