Monterosi, il Taranto fa esonerare Romondini per la seconda volta

Il Taranto è la bestia nera di Fabrizio Romondini: come già successo all’andata dopo la sconfitta con i rossoblu, il Monterosi ha deciso di esonerarlo all’indomani della sconfitta maturata allo Iacovone con un gol di Orlando al 96’. Lo si apprende da una nota stampa del club laziale: “Un ringraziamento a Fabrizio Romondini a nome di tutto il Monterosi Fc per la passione e l’impegno profusi nei due periodi come allenatore responsabile della prima squadra. Tuttavia riteniamo sia necessario un cambiamento immediato nell’interesse del club. Al tecnico e ai suoi collaboratori, con grande stima e riconoscenza, le migliori fortune per il prosieguo della carriera professionale”.