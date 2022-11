Condividi su...

Passato un avvio altalenante, il Martina ha ingranato la marcia giusta. Dopo aver raccolto cinque sconfitte nelle prime sei uscite stagionali, i biancazzurri hanno aperto una striscia d’imbattibilità che dura ormai da ben sei turni, per un totale di ben 12 punti raccolti dai ragazzi di Pizzulli. La vittoria di domenica, maturata contro il Fasano, ha anche permesso al “Tursi” di sbloccarsi dopo due pareggi e tre sconfitte. Il 2-0 rifilato alla squadra della Selva ha finalmente visto Ancora e compagni di esultare, per la prima volta nel corso di questo campionato, sotto gli occhi dei propri tifosi. L’ultima vittoria interna, in ordine temporale, risaliva al 19 giugno scorso. Data in cui in valle d’Itria venne strapazzato l’Akragas nella finale dei playoff di Eccellenza. Il Martina è ora una delle squadre più in forma del girone H e domenica prossima cercheranno continuità in quel di Santa Maria Capua Vetre, dove ci sarà un Gladiator ancora a caccia di una vittoria che manca ormai dal 2 ottobre scorso. Di sicuro Pizzulli avrà tutte le intenzioni di ripartire dalla reazione che ha visto i suoi ragazzi rimontare domenica scorsa un Fasano che in trasferta aveva perso solo un’altra volta. Il Martina ad oggi occupa l’ottavo posto in classifica, a meno 3 dal tandem Brindisi-Casarano ed a +2 sull’Afragolese. Seppur contornato dai giganti, i biancazzurri vogliono continuare a far bene, con l’obbiettivo salvezza che rispetto a qualche settimana fa appare ben più fattibile.