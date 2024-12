Il Foggia trionfa a Messina: tre gol e tre punti d’oro

Il Foggia espugna il “San Filippo” grazie ai gol di Mazzocco (doppietta) ed Emmausso. Una partita senza storia, anche se nella prima frazione i padroni di casa hanno provato a impensierire gli ospiti, trovando però in Perina, portiere rossonero, un baluardo decisivo.

Il match si sblocca al 26’, quando Mazzocco sorprende la difesa del Messina con un sinistro dal limite, che beffa un incerto Krapikas. I giallorossi provano a reagire, ma Perina si oppone prima a Petrungaro e poi a Petrucci, mantenendo inviolata la porta.

Nel secondo tempo, il Foggia alza il ritmo e al 67’ arriva il raddoppio: ancora Mazzocco, ben servito da Zunno, non sbaglia sotto porta. Il Messina non trova la forza per reagire, e nei minuti di recupero Emmausso, ex di turno, chiude definitivamente i conti con un preciso diagonale mancino.

Con questa vittoria, la squadra di Zauri porta a casa tre punti preziosi, mentre il Messina di Modica resta impantanato nelle zone basse della classifica.

LA CRONACA

90’+2’ GOL DEL FOGGIA: ⚽️ EMMAUSSO! Allo scadere arriva anche il gol dell’ex. Emmausso controlla in area e batte Krapikas con un diagonale sinistro.

90’ Sono 3 i minuti di recupero.

88’ FOGGIA: rossoneri vicini al tris con Emmausso, che però non sfrutta una ripartenza: la conclusione è debole e centrale. In questo caso, l’ex Messina è stato un po’ egoista scegliendo la giocata più difficile.

84’ SOSTITUZIONE FOGGIA: ultimi due cambi anche per Zauri. Silvestro e Da Riva per Millico e Tascone.

72’ SOSTITUZIONE MESSINA: altro doppio avvicendamento. Finisce la partita di Petrungaro e Frisenna, comincia quella di Cominetti e Luciani.

67’ GOL DEL FOGGIA: ⚽️ MAZZOCCO! Doppietta per il centrocampista rossonero, servito nel cuore dell’area dall’ex Zunno appena entrato in campo.

65’ SOSTITUZIONE FOGGIA: due cambi anche per gli ospiti, Orlando e Camigliano lasciano il campo a Zunno ed Ercolano.

64’ FOGGIA: ammonito 🟨 Millico per gioco falloso.

61’ MESSINA: punizione di Petrungaro in area per Anatriello, la cui girata non trova la porta: occasione sprecata per riequilibrare la sfida.

58’ SOSTITUZIONE MESSINA: due cambi per Modica: Re e Di Palma per Ortisi e Garofalo.

54’ FOGGIA: spinge la squadra di Zauri: miracolo di Krapikas su una conclusione ravvicinata di Tascone, servito nel cuore dell’area da Millico.

53’ FOGGIA: ci prova Millico dalla distanza, impreciso.

52’ MESSINA: ammonito 🟨 Frisenna per gioco falloso.

51’ FOGGIA: rossoneri vicinissimi al raddoppio ancora con Mazzocco. Il numero 4 ospite penetra in area, elude Manetta con una finta, ma il suo destro accarezza il palo.

50’ MESSINA: ammonito 🟨 Lia per gioco falloso.

46’ SOSTITUZIONE MESSINA: Rizzo resta negli spogliatoi, al suo posto Morleo.

46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

45’+2’ La prima frazione si chiude con il Foggia avanti di una rete, quella siglata da Mazzocco al 26’

36’ FOGGIA: ammonito 🟨 Gargiulo per gioco falloso.

31’ MESSINA: doppio intervento di Pietro Perina: il portiere del Foggia prima si oppone a una conclusione di Petrungaro da posizione leggermente defilata, poi respinge una bomba di Petrucci dal limite.

29’ SOSTITUZIONE FOGGIA: Zauri costretto al cambio forzato: fuori l’infortunato Murano, dentro l’ex Emmausso.

26’ GOL DEL FOGGIA: ⚽️ MAZZOCCO! Il numero 4 rossonero avanza indisturbato e una volta al limite dell’area fa partire il sinistro che batte Krapikas, non esente da colpe nella circostanza.

18’ MESSINA: Mancino dalla distanza di Frisenna, sfiora il palo alla sinistra di Perina.

15’ MESSINA: destro di Petrungaro dal vertice sinistro dell’area di rigore, non inquadra la porta di Perina per una questione di centimetri.

15’ Dopo un quarto d’ora, latitano le emozioni: gara molto contratta.

1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

MESSINA-FOGGIA 0-3

RETI: 26’ Mazzocco (F), 67’ Mazzocco (F), 90’+2’ Emmausso (F)

MESSINA 3412: Krapikas 5; Manetta 5, Marino 5, Rizzo 5,5 (46’ Morleo); Lia 5, Frisenna 5,5 (72’ Luciani 5,5), Petrucci, Ortisi 5 (58’ Re 5,5); Garofalo 5 (58’ Di Palma 5,5); Anatriello 5,5, Petrungaro 6 (72’ Cominetti 5,5). Panchina: Curtosi, Di Bella, Ndir, Salvo, Adragna, Pedicillo, Anzelmo. All. Modica 5.

FOGGIA 4321: Perina 6,5; Salines 6, Parodi 6, Camigliano 6 (65’ Ercolano 6), Vezzoni 6; Tascone 6 (84’ Da Riva sv), Mazzocco 7,5, Gargiulo 6; Orlando 5 (65’ Zunno 6,5), Millico 6 (84’ Silvestro sv); Murano 6 (29’ Emmausso 6,5). Panchina: De Simone, De Lucia, Silvestro, Danzi, Da Riva, Pazienza, Ascione. All. Zauri 7.

ARBITRO: Silvia Gasperotti di Rovereto 6. Assistenti: Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia e Giuseppe Bosco di Lanciano. Quarto Ufficiale: Gennaro Decimo di Napoli.

AMMONITI: Gargiulo, Millico (F); Lia, Frisenna (M).

NOTE: recuperi 2’/3’. Angoli 2-1

