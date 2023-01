CERIGNOLA – Quarto risultato utile consecutivo per il Cerignola, che si aggiudica il derby contro la Fidelis Andria. Al “Monterisi” finisce 2-0, ma succede tutto nei primi minuti di gioco. In cronaca. Il Cerignola parte fortissimo, al 4’ gli ofantini danno vita ad un contropiede micidiale: D’Ausilio sceglie Malcore che davanti a Vandelli è freddissimo. La Fidelis Andria non ha neanche il tempo di metabolizzare, al 7’ l’Audace raddoppia: Sainz Maza crossa, uscita insicura di Vandelli che viene anticipato da Tascone, il tap-in del centrocampista vale il gol del 2-0. Non è una serata facile per gli uomini di Doudou, al 14’ Finizio e Pavone restano a terra dopo un violento ed involontario scontro di gioco, causando l’ingresso in campo dei paramedici: ad avere la peggio è Pavone che, dopo essersi rialzato, viene sostituito da Djibril. I biancazzurri provano a reagire: al 25’ Urso, servito da Bolsius, calcia da buona posizione, palla di poco alta. Il Cerignola torna pericoloso al 43’, D’Ausilio sgroppa sulla sinistra, poggia su D’Andrea che spreca tutto concludendo male. Nel corso del primo minuto di recupero Urso si avvicina al gol, la sua punizione termina fuori di un soffio. La ripresa. Lampo della Fidelis al 51’, lancio a cercare Ekuban che sovrasta Ligi ma spreca tutto davanti a Saracco. 56’, D’Ausilio crossa, Tascone colpisce a botta sicura e Mariani chiude in maniera provvidenziale. I ritmi si abbassano notevolmente, il Cerignola gestisce senza patemi il vantaggio sino al fischio finale. Gli uomini di Pazienza conquistano il quarto posto in solitaria, buio pesto per l’Andria che non vince ormai da 7 gare, biancazzurri fanalino di coda del campionato.

Foto Audace Cerignola.

IL TABELLINO

Audace Cerignola – Fidelis Andria 2-0

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco; Blondett, Capomaggio, Ligi; Coccia (42’st. Giofrè), Tascone (30’st. Ruggiero), Langella, Sainz Maza (30’st. Allegrini), D’Ausilio (25’st. Russo); D’Andrea, Malcore (42’st. Bianco). All. Pazienza.

Fidelis Andria (4-3-1-2): Vandelli; Finizio, Delvino, Dalmazzi, Mariani; Candellori (41’st. Marino), Arrigoni, Urso; Pavone (20’pt. Djibril), Ekuban, Bolsius (1’st. Ventola). All. Doudou.

Arbitro: Centi di Terni.

Reti: 4’pt. Malcore (C), 7’pt. Tascone (C).

Ammoniti: Blondett (C), D’Andrea (C).

