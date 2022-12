Il Casarano manca ancora l’appuntamento col successo

Condividi su...

Appuntamento rimandato con il successo per il Casarano, che anche con il Francavilla in Sinni non va oltre lo 0-0 in una gara non bellissima e condizionata dalle pessime condizioni del terreno di gioco del Fittipaldi.

Costantino si deve inventare l’attacco e schiera nel tridente Vitofrancesco. La partita non è spettacolare e per vivere la prima emozione bisogna attendere il 43′ quando Guastamacchia, di testa, sfiora vantaggio per i salentini. Carotenuto, numero uno del Casarano, è spettatore non pagante. Nella ripresa Costantino si gioca la carta Burzio, non al meglio, ma non sortisce i frutti sperati. Solo all’81’ si vede il Francavilla con il neo entrato Petruccetti che impensierisce il portiere ospite, bravo a spingere il pallone oltre la sua traversa. Nel finale direttore di gara ha il suo bel da fare per sedare un accenno di rissa: a farne le spese sono Marsili e Nolè che vengono allontanati dal terreno di gioco. Appuntamento con il successo rimandato per entrambe le formazioni, mercoledì si torna in campo: salentini in casa con il Bitonto, lucani di scena a Martina.

FRANCAVILLA-CASARANO 0-0

FRANCAVILLA 343: Liso; Esposito, Vaughn (79’ Petruccetti), Bucolo; Di Ronza, Esposito, Melillo (90’+1’ De Marco), Buchicchio; Gentile (62’ Pinna), Nolè, Marconato. Panchina: Maimone, Nicolau, Palladino, Pinna, Dopud, Majore, Ferraiuolo. All. Arleo

CASARANO 433: Carotenuto; Parisi, Guastamacchia, Pambianchi, Bocchetti; Ortisi (84’ Perdicchia), Marsili, Navas; Strambelli, Dellino (69’Gaeta), Vitofrancesco (57’ Burzio). Panchina: Baietti, Barbetta, Antonacci, Cecere, Cannavaro, Tipaldi. All. Costantino.

ARBITRO: Tona di Cuneo.

AMMONITI: Melillo, Esposito (F); Navas, Ortisi (C).

ESPULSI: Nolè e Marsili all’89’ per reciproche scorrettezze.

NOTE: Recuperi 1’/3’. Angoli 2-4