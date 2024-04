Il caldo anomalo spinge i pugliesi in spiaggia

“Le spiagge pugliesi sono state prese d’assalto: dal Gargano al Salento la presenza di bagnanti va oltre ogni più rosea aspettativa visto il periodo. E noi ci stiamo attrezzando per offrire tutti i servizi”. Lo dichiara all’ANSA Antonio Capacchione, presidente del Silb, l’associazione che riunisce i gestori dei lidi balneari italiani, commentando la presenza sulle spiagge pugliesi di tanti bagnanti.

“Il caldo di oggi (sabato 13 aprile, ndr) ha spinto molte persone a riversarsi sul bagnasciuga per la prima tintarella e per i primi bagni: si avverte il desiderio di mare. Stiamo facendo il possibile per attrezzarci nel più breve tempo possibile”, continua Capacchione.

Spiagge affollate anche a Bari e in provincia. “Il lido San Francesco è pieno di gente – dice il presidente del Silb -. Anche a Monopoli e Polignano a Mare si sta registrando la presenza di bagnanti in spiaggia.

”A Lecce fa caldo, ma la gara di serie A, Lecce-Empoli, ha svuotato le spiagge – riferisce Alfredo Prete, gestore dello storico lido York della marina di San Cataldo -. Lo scorso fine settimana abbiamo registrato il pienone cosa che penso, succederà domani viste anche le prenotazioni per il ristorante che abbiamo avuto. Oggi ci sono pochi lettini occupati, ma sappiamo che domani, con le temperature così alte, riusciremo a fare il pienone”, conclude.

