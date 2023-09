Il Brindisi vuole un top player in attacco: il primo nome è Ganz

Il Brindisi vuole fortemente un calciatore di alto livello che consenta alla squadra di fare un salto di qualità. In queste ore la società biancazzurra sta scandagliando attentamente il mercato avviando una serie di sondaggi. Da indiscrezioni raccolte da Antenna Sud, il sogno sarebbe Simone Ganz, liberatosi da poco dalla Triestina ed ex Lecco, Mantova ed Hellas Verona. Al momento non si può parlare di una vera e propria trattativa perchè il calciatore è finito da tempo nel mirino di numerosi club di C e alcuni di B. Resta sul taccuino dei dirigenti anche il nome di Galano mentre non c’è mai stata trattativa con Davis Curiale.

