Taranto: il possibile undici anti-Picerno

TARANTO – Tutto pronto: questa sera, con fischio d’inizio fissato per le ore 20.45, il Taranto sfiderà il Picerno in una partita-chiave per il prosieguo della stagione. Rossoblù ionici reduci dall’importante successo maturato nel derby d’esordio contro il Foggia e volenterosi di interrompere la maledizione esterna che si protrae, ormai, da nove mesi.

Capuano, per portar evia i tre punti dal Curcio, dovrebbe iniziare con il 3-5-2 per poi valutare un possibile 3-4-3 a gara in corso. Tra i pali inamovibile Vannucchi, pacchetto di retroguardia che dovrebbe essere composto, da destra a sinistra, da Heinz, Antonini ed Enrici. De Santis, però, scalpita e potrebbe prendere il posto del classe ’03. Da questa scelta dipenderà l’impiego dall’inizio o no di Mastromonaco, il tutto per favorire la questione under: pronto, nel caso, Kondaj. Certi del posto Calvano, uno tra Fiorani e Bonetti e Zonta in mediana, così come Ferrara sulla sinistra.

In avanti, il ballottaggio nel ruolo di partner di Cianci sembra essere tra Kanoute e Bifulco con il primo leggermente favorito.

