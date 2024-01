Il Brindisi ingaggia Bonnin e saluta Ganz

SS Brindisi FC comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive a titolo definitivo di Tano Bonnin, difensore classe 1990 che in carriera ha vestito le maglie di Linared Deportivo, Vibonese, Rapid Bucarest, Almeria, lleida Esportiu, Osasuna, Villareal B e C, Noja, Valencia Mestalla, Real Madrid C, Maiorca.