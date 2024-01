Picerno, Longo: ‘Col Catania bisogna rasentare la perfezione’

(Di Lorenzo Ruggieri) Dieci punti in classifica separano Picerno e Catania, due realtà storicamente agli antipodi e prossimi avversari nella ventiduesima giornata di Serie C. Nonostante un cammino altalenante, gli etnei sono reduci dal sonoro successo ai danni del Brindisi. La leonessa, invece, vanta una posizione di classifica alquanto invidiabile, frutto di un gioco spumeggiante e un attacco prolifico.

“Il calcio è un gioco imprevedibile e ogni gara è diversa – ha ammesso Emilio Longo, tecnico dei lucani, alla vigilia della sfida del Curcio -. Affronteremo una squadra camaleontica, cambiata radicalmente rispetto all’andata anche per via dell’avvicendamento in panchina. Quando affronti realtà così blasonate puoi portare a casa punti solo rasentando la perfezione. Noi cercheremo di vendere cara la pelle e mettere in difficoltà la tecnica dei calciatori del Catania. Giocheremo in casa e proveremo ad imporre il nostro gioco con umiltà, tenendo conto dell’importanza dei nostri avversari”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author