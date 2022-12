Condividi su...

BARLETTA – Una vittoria pesantissima sia per il modo in cui arriva, sia per una classifica che ormai non mente. Un Barletta caparbio, meno brillante per un tempo ma efficace trova un 1-0 d’oro sul campo della Puteolana (foto Ruggiero Lamacchia). Il gol di Lattanzio al 93′ sprigiona la gioia di Francesco Farina, che però non glissa sulla prestazione dei biancorossi né tantomeno sui nuovi valori tecnici dei campani.

Il gol di Riccardo Lattanzio arriva nel giorno dell’esordio di Matteo Di Piazza. Nonostante l’arrivo del nuovo numero 9, è l’attaccante andriese a riprendersi la scena dopo un periodo buio. Due gol e sei punti portano la sua firma, dopo la rete decisiva sul campo della Cavese.

Adesso arriva il Matera, per un Barletta che al Puttilli dovrà confermare l’ottimo ruolino dell’ultimo mese.