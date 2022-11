Condividi su...

ALTAMURA – Un punto prezioso per il Barletta sul campo dell’Altamura. Al D’Angelo finisce 0-0 un match intenso ed estenuante sul piano agonistico, murgiani che non sfondano il muro biancorosso tra le mura amiche.

La sorpresa della domenica è Nicola Loiodice in panchina per un fastidio muscolare, Farina opta comunque per il 4-2-3-1 con Lattanzio terminale offensivo e Lavopa dall’inizio. Vicedomini squalificato, al suo posto Feola. Altamura con Croce e Sosa davanti, Ginestra si affida all’ex Ganci in mezzo al campo.

Tre minuti e murgiani già pericolosi con Sosa, che salta Petta ma trova l’opposizione di Piersanti a tu per tu col 10 di casa. La risposta ospite arriva all’8′ sull’asse Lavopa-Maccioni, palla per Lattanzio che col sinistro sfiora il palo dal limite dell’area. Ancora Altamura avanti al 10′, Ganci raccoglie all’altezza del rigore ma il suo tiro viene deviato in corner. Sugli sviluppi dell’angolo ci prova Casiello da fuori, senza inquadrare lo specchio. Al 16′ Casiello parte sulla sinistra, punta Petta e lascia partire un tiro secco dalla distanza di poco alto. Al 18′, però, il Barletta fa paura in contropiede: Russo in mezzo per Lattanzio in corsa, colpo di testa e deviazione decisiva di Spina che si salva con l’aiuto del palo. Un minuto dopo Russo da fuori, ancora Spina in respinta. Al 23′ ancora Russo per Lavopa dalle retrovie, tentativo sbilenco a centro area. Al 40′ risposta altamurana con un destro al volo di Casiello che non inquadra la porta. Finisce sullo 0-0 un primo tempo ad altissima intensità.

Ripresa al via senza cambi, all’11’ Piersanti respinge su Casiello, la palla arriva a Croce che spara alle stelle da pochi passi. Tre minuti dopo corner di Ganci, tocco sul primo palo di Lacassia e palla di poco fuori. Al 22′ gran botta da fuori di Dipinto, Piersanti vola a toglierla dall’incrocio dei pali. Partita bloccata, Altamura che mantiene il pallino del gioco: al 35′ angolo sulla testa di Bertolo che manda alto. Il Barletta cerca di allentare la pressione murgiana, anche nei 4 di recupero nei quali non accade più nulla.

Finisce 0-0, la squadra di Farina abbandona la testa della classifica a favore della Cavese ma conquista un punto preziosissimo al D’Angelo. Altamura con rammarico per gli sforzi della ripresa, secondo pari di fila per la squadra di Ginestra.

TABELLINO

ALTAMURA (3-5-2): Spina; Lacassia, Mattera, Bertolo; Murtas, Dipinto, Bolognese (84′ Prinari), Ganci, Casiello; Croce (68′ Caputo), Sosa (78′ Molinaro). A disposizione: Guido, Schiavino, Vicenti, Kanoute, Farinola, Venanzio. All. Ginestra.

BARLETTA (4-2-3-1): Piersanti; Milella, Petta, Pollidori, Marangi; Feola (58′ Telera), Cafagna (73′ Mininno); Russo (91′ Zaldua), Maccioni, Lavopa (63′ Loiodice); Lattanzio (79′ Visani). A disposizione: Campisi, Rastelletti, Nannola, Padalino. All. Farina.

Arbitro: Ferdinando Emanuel Toro di Catania

Assistente 1: Paolo Vitaggio di Trapani

Assistente 2: Salvatore Damiano di Trapani

Ammoniti: Pollidori (B), Dipinto (A).

Angoli: 8-4.

Recupero: 1′ pt, 5’st.