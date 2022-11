Poker Avellino, il Taranto crolla al Partenio-Lombardi

Condividi su...

Linkedin email

Dopo le 3 reti incassate a Francavilla Fontana, il Taranto “fa meglio” al Partenio-Lombardi prendendone 4 dall’Avellino per la seconda sconfitta di fila. Sterili in avanti, fragili in difesa, i rossoblu di Capuano (espulso al 70’ per proteste con Antonio Romano dalla panchina) risolvono anche la crisi della squadra allenata da Rastelli, che aggancia in classifica proprio il Taranto a quota 16.

Il primo tempo, tutto sommato equilibrato, si chiude con gli irpini in vantaggio di una rete, grazie al rigore trasformato da Trotta e concesso per un tocco di braccio in area di La Monica. Nella ripresa, al 68’, i padroni di casa raddoppiano: ancora con Trotta, ancora su calcio di rigore, questa volta concesso per un fallo di Evangelisti ai danni di Russo. La partita praticamente finisce: il Taranto non riesce a impensierire la retroguardia dell’Avellino, che trova anche la terza rete: corner di Matera, capitan Casarini colpisce di testa indisturbato nel cuore dell’area firmando il tris. Guida tenta di salvare la faccia con un sinistro dal limite, ma Pane si guadagna la pagnotta deviando in angolo. Non è finita perché al 94’ l’Avellino cala il poker con l’ex Murano in contropiede.

Ottava sconfitta esterna in nove partite per il Taranto, che mercoledì 30 ospita allo Iacovone il Crotone per un’altra gara proibitiva.

AVELLINO-TARANTO 4-0

RETI: 32’ rigore Trotta (A), 69’ rigore Trotta (A), 80’ Casarini (A), 90’+4’ Murano (A).

AVELLINO 433: Pane; Rizzo (76’ Illanes), Moretti, Auriletto, Tito (88’ Zanandrea); Casarini, Matera, Maisto (84’ Garetto); Russo (84’ Murano), Gambale, Trotta (76’ Kanoute). Panchina: Forte, Franco, Ceccarelli, Guadagni. All. Rastelli.

TARANTO 352: Vannucchi; Evangelisti, Antonini, Manetta (84’ Granata); Ferrara, Diaby (77’ Mazza), Labriola, A. Romano (60’ Tommasini), Mastromonaco; Guida, La Monica. Panchina: Loliva, Caputo, Maiorino, Sakoa, Formiconi, Chapi Romano, Vona, Marini. All. Capuano.

ARBITRO: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone. Assistenti: Marco Toce di Firenze e Vittorio Consonni di Treviglio. IV: Leonardo Mastrodomenico di Matera.

AMMONITI: Diaby, Antonini, A. Romano, La Monica (T); Rizzo, Matera, Pane (A).

ESPULSI: Al 70’ Capuano e Antonio Romano (T) per proteste.

NOTE: Recuperi 2’/5’. Angoli 5-6.