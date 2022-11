Condividi su...

Linkedin email

CERIGNOLA – Il Cerignola supera l’esame Viterbese: al “Monterisi” gli ofantini vincono 2-0, con un gol per tempo di Blondett e D’Andrea. Una vittoria che aumenta ulteriormente l’entusiasmo della piazza dopo il derby vinto domenica scorsa, e che soprattutto proietta l’Audace verso le zone alte della classifica. In cronaca. Viterbese subito pericolosa, al 4’ Volpicelli pesca Spolverini, Saracco blocca il suo colpo di testa. Atteggiamento propositivo dei laziali, ancora minacciosi al 13’: tirocross insidoso di Volpicelli, Saracco smanaccia e la difesa ofantina spazza. Primo spunto del Cerignola al quarto d’ora, Neglia libera Achik che da buona posizione trova i guantoni di Fumagalli. Il gol è nell’aria, al 29’ la conclusione deviata di Maza trova i riflessi dell’attento Fumagalli. Al 31’ si sblocca il match, nel mezzo di una mischia Blondett ha la meglio insaccando alle spalle del portiere laziale. È il suo primo gol stagionale. Annullato al 36’ il gol del raddoppio, secondo l’assistente Malcore è in fuorigioco. La ripresa comincia con un radente pericoloso di Volpicelli al 52’. Al 63’ piazzato di Achik direttamente verso la porta, Fumagalli risponde ancora presente. L’occasione più ghiotta per la Viterbese arriva al 67’: girata pericolosa di D’Uffizi, bravo ad anticipare la marcatura, palla alta di un soffio. Al 77’ Sainz Maza raccoglie di testa un cross dalla sinistra, sfera sopra la traversa. 86’, Rodio perde palla a centrocampo innescando il contropiede del Cerignola, D’Ausilio arriva a tu per tu con il portiere ma serve Malcore in fuorigioco. Succede ancora all’88’, Russo entra in area ma colpisce direttamente il palo. Al 90’ il Cerignola scatta in contropiede per la terza volta in pochissimi minuti: questa volta D’Andrea è freddissimo e davanti a Fumagalli non sbaglia. Il gol del 2-0 chiude definitivamente il match. Per l’Audace è il 5^risultato utile di fila, una vittoria che lancia i gialloblù verso il quarto posto; per la Viterbese sono 6 le gare senza successo, è crisi nera.

Foto di Audace Cerignola.