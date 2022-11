Serie C: Girone C, risultati e classifica 15a Giornata

Condividi su...

SERIE C/C – RISULTATI 15a GIORNATA

DOMENICA 27-11-22

ORE 12.00

CERIGNOLA-VITERBESE 2-0

31’ Blondett (C), 90’+1’ D’Andrea (C)

ORE 14.30

AVELLINO-TARANTO 4-0

32’ rigore Trotta (A), 69’ rigore Trotta (A), 80’ Casarini (A), 90’+4’ Murano (A)

CROTONE-LATINA 🟥 1-0

79’ Mogos (C)

FIDELIS ANDRIA-GIUGLIANO 2-0

13’ Bolsius (FA), 90’+7’ rigore Tulli (FA)

GELBISON-PICERNO 0-0

MESSINA 🟥-TURRIS 0-1

79’ Leonetti (T)

MONTEROSI-FOGGIA 1-1

51’ Cancellieri (M), 59’ Nicolao (F)

PESCARA-CATANZARO 0-3

5’ Situm (C), 56’ Martinelli (C), 80’ Martinelli (C)

ORE 17.30

JUVE STABIA-POTENZA 0-0

MONOPOLI-VIRTUS FRANCAVILLA 0-0