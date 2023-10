Il Barletta non sfonda, con la Gelbison è 0-0

BARLETTA – Il Barletta non riesce a centrare la terza sconfitta consecutiva. Al Puttilli, davanti ai soliti 5000 spettatori, la Gelbison stoppa i biancorossi sullo 0-0. Tante le chances per la squadra di Ginestra, che però non la sblocca e deve accontentarsi del pareggio. Le due squadre restano appaiate a quota 11 punti.

