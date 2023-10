Di Carmine piega un Taranto che non sa graffiare

Il Catania torna al successo (il secondo casalingo dopo quello col Picerno) battendo un Taranto incapace di graffiare. La decide Di Carmine, il migliore dei suoi, al 66’ anticipando tutti di testa in area dopo una sponda di Misuraca. Etnei che hanno hanno legittimato il successo con due traversa: di Curado e Zanellato. Il Taranto si è difeso per tutto il match, ha provato a reagire dopo lo svantaggio, ma senza mai rendersi veramente pericoloso.

LA CRONACA

🔴🔵 90’+3’ Altra traversa del Catania: Zanellato vede in area Dubickas, che di prima intenzione manda la palla a stamparsi sulla traversa,

⏱️ 90’ Cinque minuti di recupero.

🔴🔵 88’ Ammonito 🟨 Sarao per gioco falloso.

🟥🟦 86‘ Occasionissima Taranto: Fiorani recupera un pallone in area, si gira, ma il suo destro è di poco fuori misura.

🔴🔵 83’ SOSTITUZIONE 🔄 Triplo cambia per gli etnei: Di Carmine, Chiricò e Marsura lasciano il posto a Sarao, Dubickas e Zanellato.

🟥🟦 74’ SOSTITUZIONE 🔄 Altro doppio cambio per il Taranto: Samele e Bifulco per Romano e Mastromonaco.

🔴🔵 73’ Sul corner, il Catania sfiora il raddoppio: il colpo di testa di Curado sbatte sulla traversa.

🔴🔵 73’ Sinistro di Chiricò in area, Vannucchi in angolo.

🔴🔵 70’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Catania, fuori Bocic dentro Lorenzini: esce un attaccante per un difensore.

🔴🔵 66’ GOL DEL CATANIA: ⚽️ DI CARMINE! Cross dalla destra in area di Castellini, sponda di Marsura per il solito Di Carmine che anticipa tutti testa e porta in vantaggio i suoi.

🔴🔵 61’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Catania, Rizzo prende il posto di Ladinetti.

🔴🔵 55’ All’interno dell’area del Taranto, Di Carmine, il più pericoloso dei suoi, prova a piazzarla, ma non centra la porta.

🟥🟦 52’ Lanciato in profondità, Kanoute viene anticipato al momento del tiro, Bethers blocca.

🟥🟦 47’ Cianci ancora dalla distanza, Bethers è attento.

🟥🟦 46’ SOSTITUZIONE 🔄 Due cambi in casa Taranto: Ferrara e Fiorani per Panico e Zonta.

⏱️ 46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱️ 45’+1’ Si chiude la prima frazione: tanto possesso palla per il Catania, che però non trova la giocata giusta. Il Taranto si difende senza affanni, ma non si è mai reso veramente pericoloso dalle parti di Bethers.

🟥🟦 44’ Ammonito 🟨 De Santis per gioco falloso.

🟥🟦 42’ Si vede per la prima volta il Taranto: conclusione dalla distanza di Cianci, Bethers sventa in due tempi.

🔴🔵 30’ Girata in area di Di Carmine: Vannucchi è attento, vola e blocca.

🔴🔵 26’ Spinge il Catania: Marsura se ne va sulla destra, traversone per Di Carmine che all’interno dell’area spedisce alto.

🔴🔵 20’ Primo squillo del match del Catania: punizione dai 30 metri di Chiricò, Vannucchi si distende e devia in angolo.

⏱️ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🔴🔵 CATANIA-🟥🟦 TARANTO 1-0

RETI: 66’ Di Carmine (C)

🔴🔵 CATANIA 442: Bethers; Bouah, Castellini, Curado, Mazzotta; Chiricò (83’ Dubickas), Ladinetti (61’ Rizzo), Zammarini, Marsura (83’ Zanellato); Di Carmine (83’ Sarao), Bocic (70’ Lorenzini). Panchina: Albertoni, Rapisarda, Maffei, Chiarella. All. Tabbiani.

🟥🟦 TARANTO 352: Vannucchi; De Santis, Antonini, Riggio; Mastromonaco (74’ Bifulco), Romano (74’ Samele), Calvano, Zonta (46’ Fiorani), Panico (46’ Ferrara); Kanoute, Cianci. Panchina: Loliva, Di Serio, Enrici, Hysaj, Heinz, Kondaj, Capone, Bonetti, Papaserio. All. Capuano.

🟡 ARBITRO: Eugenio Scarpa di Collegno. Assistenti: Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore e Andrea Pasqualetto di Aprilia. Quarto ufficiale: Silvio Torreggiani di Civitavecchia.

🟨 AMMONITI: De Santis (T); Sarao (C).

📌 NOTE: Prima del match, minuto di recupero in memoria di Rambardelli, ex calciatore del Catania, recentemente scomparso. Angoli 3-2

