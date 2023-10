Fasano batte l’Andria e vola in vetta alla classifica

Il Fasano batte la Fidelis Andria in un derby acceso e ricco di colpi di scena. Padroni di casa in vantaggio con un calcio di punizione di Battista. Il Fasano dopo il goal insiste e sfiora più volte il raddoppio ma è l’Andria a trovare il pareggio nella finale di primo tempo con Feola. Nella ripresa Fasano subito nuovamente in vantaggio con un goal di Calabria. Inutile l’assalto finale della Fidelis Andria.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp