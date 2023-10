Barletta-Gelbison 0-0, Ginestra: “Gran prova di squadra, meritavamo noi”

BARLETTA – Un solo punto per il Barletta, che contro la Gelbison non va oltre lo 0-0 nonostante una prova in cui i biancorossi mettono alle strette una delle squadre più complete del girone H di Serie D. Contento ma con rammarico Ginestra, mentre Monticciolo si dice contento del punto.

«Ci aspettavamo una partita tosta e così è stata – spiega Ginestra – ma abbiamo dimostrato di poter lottare anche con squadre estremamente attrezzate e metterle sotto per gran parte del match. Ai punti avremmo meritato noi, ma la prestazione è stata ottima e va bene così». Il tecnico campano punta anche sulla finalizzazione: «Dobbiamo lavorare su questo aspetto, abbiamo creato tanto e avremmo dovuto capitalizzare le occasioni. Quando troviamo queste squadre, dobbiamo anche mettere in conto queste situazioni che possono decidere le partite». Domenica a Manfredonia: «Non possiamo sottovalutare nessuno – conclude Ginestra – gli equilibri sono sottili e dobbiamo rimanere concentrati».

Monticciolo si tiene stretto il punto: «Siamo stati bravi a tenere botta – conferma il tecnico della Gelbison – non era facile davanti a questa cornice di pubblico. I ragazzi ce l’hanno messa tutta e anche con spirito di sacrificio abbiamo portato a casa un punto importante».

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp