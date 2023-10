Taranto: Capuano, ‘C’è rammarico, preso un gol strano’

(Di Lorenzo Ruggieri) Terza sconfitta stagionale per il Taranto di Ezio Capuano. Contro il Catania, decisiva la rete di Di Carmine al 67′. Queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico tarantino al termine della sfida: “Avevamo preparato così la partita, raddoppiando o triplicando Chiricò. C’è grande rammarico, nell’intervallo sono stato costretto a cambiare qualcosa per l’infortunio di Panico. Nel primo tempo, però, il Catania non ha creato quasi nulla, mentre noi siamo ripartiti bene ma potevamo avere più coraggio. Sullo 0-0, però, abbiamo avuto l’occasione più importante. Successivamente, abbiamo preso un gol molto strano che ha spaccato la partita. In Serie C non puoi prendere una rete del genere ma un attaccante come Di Carmine sente la porta come pochi in questa categoria. Abbiamo provato a variare qualcosa e siamo rimasti in partita fino alla fine. Siamo stati sfortunati, resta l’amaro in bocca per aver fallito l’occasione di Kanoute. Se avessimo pareggiato non ci sarebbe stato nulla da dire ma il Catania non ha rubato niente. Ai ragazzi non ho nulla da rimproverare, abbiamo disputato una buona prestazione contro un’ottima squadra. Usciamo a testa alta, consapevoli di potercela giocare con chiunque. Probabilmente, con un pizzico di attenzione in più avremmo portato a casa un risultato ma dopo stasera abbiamo affrontato tutte le big del campionato”.

