Team Altamura, Giacomarro: “Difficoltà in avanti, il secondo gol ci ha tagliato le gambe”

ALTAMURA – Prima sconfitta stagionale per la Team Altamura di Domenico Giacomarro. Biancorossi sconfitti in casa dal Nardò, queste le parole del tecnico ai nostri microfoni: “Prendere gol dopo tre minuti ci ha tagliato le gambe, probabilmente però c’era un fallo sul nostro difensore. Il Nardò si è comunque difeso bene, abbiamo avuto difficoltà a pulire i palloni davanti, specialmente sullo 0-2. È mancata un po’ di qualità e di intelligenza nella gestione dello svantaggio. Loiodice? Non aveva più di venti minuti sulle gambe, in settimana non si è allenato. Lo 0-2 ci ha tagliato le gambe, sotto di un gol e con Loiodice in campo nel finale avremmo potuto inventare qualcosa in più. I due attaccanti si sono persi un po’ troppo e sono stati sovrastati dalla difesa“.

L’intervista integrale al tecnico della Team Altamura, Domenico Giacomarro: https://youtu.be/o4DY_NcajRA?si=cTO7GzUr7vXP1qj8

