Catania: Tabbiani, ‘Mai facile battere le squadre di Capuano’

(Di Lorenzo Ruggieri) Prezioso successo per il Catania di Tabbiani, il quale sconfigge il Taranto per 1-0 e raggiunge proprio gli ionici al decimo posto in classifica. Nel post gara, il tecnico degli etnei, Luca Tabbiani, ha dichiarato: “Il Taranto è una squadra molto organizzata e sapevo che sarebbe stata una partita difficile per noi, poiché eravamo reduci da un momento complicato. Mi sarei aspettato un Taranto pronto a ripartire ma abbiamo mantenuto il pallino del gioco per diverso tempo. Capuano è bravissimo nel preparare le partite, non era facile trovare soluzioni ma i ragazzi sono stati molto bravi e abbiamo portato a casa una vittoria importante”.

