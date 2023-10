Basket A/M: Happy Casa Brindisi, esonerato coach Corbani

Happy Casa Brindisi comunica di aver sollevato dall’incarico di capo allenatore coach Fabio Corbani, a cui augura le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera. La conduzione tecnica della prima squadra, in vista dell’imminente trasferta di FIBA Europe Cup in Estonia, viene affidata temporaneamente all’assistente Marco Esposito.

