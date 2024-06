Il Bari riscatta Sibilli dal Pisa: ora è biancorosso sino al 2027

Giuseppe Sibilli è a tutti gli effetti un calciatore del Bari. Esercitato il riscatto dal Pisa, club che era proprietario del cartellino: determinanti i numeri della scorsa stagione, che hanno consentito ai biancorossi di restare in Serie B, a conti fatti.

LA NOTA DELLA SSC BARI

SSC Bari rende noto di aver esercitato il diritto di opzione per il tesseramento a titolo definitivo, dal Pisa Sporting Club, del calciatore classe ’96 Giuseppe Sibilli.

Numeri importanti per l’attaccante campano che, alla sua prima stagione in biancorosso, ha totalizzato 2885 minuti in regular season, 12 reti, record in carriera, e 4 assist. Per lui contratto fino al giugno ’27.

