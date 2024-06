Lecce, Corvino attende Pierret e medita il colpo Lagerbielke

Balthazar Pierret sarà a stretto giro un nuovo calciatore del Lecce. Poi, probabilmente, sarà il turno di Tete Morente. Il responsabile dell’area tecnica giallorossa Pantaleo Corvino ha già messo a segno i primi due innesti in vista del prossimo campionato, ma non intende di sicuro fermarsi qui.

Sul taccuino del dirigente salentino è spuntato nelle ultime ore un nome nuovo, ma non troppo: quello di Gustav Lagerbielke, difensore 24enne in uscita dal Celtic. Il suo trasferimento a Lecce a gennaio sfumò sul più bello a causa dell’infortunio del compagno di reparto Carter-Vickers. Una defezione che costrinse il Celtic a non potersi privare di un altro centrale difensivo. Lagerbielke è comunque rimasto nel mirino dei salentini, come confermato dallo stesso calciatore in una recente intervista: “So che ci sono alcuni club a me interessati in Italia. Al Celtic sono cresciuto tanto e sono orgoglioso di aver vestito questa maglia, ma ora voglio giocare”.

Appena 10 le presenze stagionali raccolte dal 24enne svedese, due delle quali in Champions League, competizione in cui (contro il Feyenoord lo scorso 13 dicembre) riuscì anche a siglare un gol, il primo e l’unico della sua stagione. In forza al Lecce, Lagerbielke potrebbe prendere il posto di Pongracic nel caso in cui il croato dovesse partire. In caso di permanenza, invece, rinforzerebbe il reparto dando di tanto in tanto tregua sia all’ex Wolfsburg e Borussia Dortmund, che a Baschirotto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author