Serie D, club pugliesi già al lavoro in vista della stagione 2024/2025

In attesa del Bisceglie, sono 10 le pugliesi già posizionate ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie D. Dalle sette confermate Casarano, Fasano, Fidelis Andria, Gravina, Manfredonia, Martina e Nardò, al neopromosso Ugento, passando per le due retrocesse Francavilla e Brindisi. Nel caso specifico degli adriatici, è corsa contro il tempo per il passaggio di proprietà (la speranza è che si possa concludere con una fumata bianca nelle prossime ore, ma c’è ancora non poco scetticismo in merito). Il rischio che il girone H vanti una pugliese in meno rispetto alla passata stagione c’è, con la promozione in C dell’Altamura e le retrocessioni in Eccellenza di Gallipoli, Bitonto e Barletta (con i biancorossi che però confidano nel ripescaggio.

Il Bisceglie in D potrebbe confermare lo stesso numero della passata stagione, ma con anche una lucana in più. Il Francavilla in Sinni, dopo un solo anno di purgatorio in Eccellenza, torna in D e raggiunge le conterranee Matera e Rotonda, per un totale di tre compagini provenienti dalla Basilicata. Nella migliore delle ipotesi, dunque, il raggruppamento H potrebbe vantare fino a 15 compagini apulo-lucane, con altri club verosimilmente campani a completamento del gruppo che si preannuncia anche quest’anno il più difficile dell’intera categoria. Ragion per cui in Puglia c’è chi sta già iniziando a muoversi nella ricerca dell’allenatore e nella costruzione della rosa.

La più attiva è di sicuro la Virtus Francavilla, che a stretto giro ufficializzerà Francesco Montervino come direttore sportivo e probabilmente anche Ciro Ginestra come allenatore. L’ex Barletta è infatti in vantaggio su Giuseppe Laterza, che invece resterà a Casarano anche senza Maci. Quella dell’ex Taranto e Monopoli non sarà però l’unica conferma. Dovrebbero rimanere al proprio posto anche Costantino, Pizzulli, Cinque e Oliva, rispettivamente tecnici di Nardò, Martina, Manfredonia e Ugento. Il Fasano continua a flirtare con Alessandro Monticciolo, mentre il Gravina vorrebbe ripartire da un ex biancazzurro della Selva, ossia Luca Tiozzo. La Fidelis Andria, dopo aver sondato con grande interesse prima Ragno e poi Giacomarro è ora prossima a chiudere l’accordo con l’ex Brindisi Ciro Danucci.

