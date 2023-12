Il Bari non punge in attacco, lo Spezia ringrazia e porta a casa i tre punti

Il Bari non riesce a dare continuità al successo contro il Sudtirol, perde 1-0 a La Spezia punita da Verde e torna dalla Liguria con la quinta sconfitta stagionale. Una squadra troppo sterile in attacco quella di Marino, che ha pur fatto di vedere qualche passo in avanti sotto il punto di vista del ritmo.

Marino ne cambia tre rispetto a sabato scorso con Dorval al posto di Pucino, Maita per Acampora e Nasti al posto dello squalificato Sibilli. 4-3-2-1 per lo Spezia con Antonucci e Verde alle spalle di Pio Esposito.

Primo sussulto Bari al minuto 6: il Bari ci prova con Aramu dalla distanza: è attento Zoet che blocca a terra.

Lo Spezia prova a prendere campo ma è il Bari ad arrivare ancora alla conclusione con Achik al quarto d’ora impegna ancora Zoet nella respinta.

Nasti lavora bene un pallone al 26’ smarcando ancora una volta Achik. Conclusione centrale bloccata da Zoet.

Lo Spezia si rende pericolosissimo al 32’ su una ripartenza orchestrata da Elia a sinistra, sul traversone di Verde Pio Esposito ci mette il piedone ma la difesa del Bari si rifugia in angolo. Sugli sviluppi del corner il colpo di testa dell’ex Inter termina alto. Si inserisce di testa Koutsoupias al 39’: la sua conclusione è debole e non crea problemi a Zoet.

Al 2’ della ripresa lo Spezia ha una grande occasione con un colpo di testa di Hristov su pallone spiovente: Brenno risponde alla grande. Il portiere si fa male nell’occasione e al quarto d’ora è costretto a lasciare il campo per far spazio a Pissardo. Al minuto 37 bella palla recuperata da Maita sulla trequarti. Passaggio per Morachioli che però conclude debolmente. Lo Spezia passa al 40’: Palla recuperata da Cassata su un errore di Ricci, il 29 va al cross che la difesa del Bari non riesce a respingere. Verde arriva prima di tutti e porta in vantaggio i suoi. Il Bari prova a reagire sul finale con il solito Di Cesare che questa volta non trova il jolly. Finisce 1-0, lo Spezia vince la seconda di fila, per il Bari il calvario della discontinuità continua.

17a g. Serie BKT: Spezia-Bari 1-0

Marcatori: 39’st Verde (S)

Spezia (4-3-2-1): Zoet, Elia, Esposito F., Esposito S., Bandinelli, Amian, Nikolaou (c), Antonucci (29’st Zurkowski), Hristov, Kouda (23’st Cassata), Verde (43’st Krollis)

A disp.: Dragowski, Ekdal, Cipot, Pietra, Muhl, Moro, Gelashvili, Candelari, Bertola

All. L. D’Angelo

Bari (4-3-3): Brenno (15’st Pissardo), Dorval, Di Cesare (c), Vicari, Ricci, Maita, Benali, Koutsoupias (22’st Edjouma), Aramu (22’st Morachioli), Nasti, Achik (40’st Bellomo)

A disp.: Matino, Astrologo, Faggi, Zuzek, Pucino, Acampora, Ahmetaj, Frabotta

All. P. Marino

Arbitro: Sig. Alessandro Prontera (Bologna); assistenti: Sig. Giovanni Baccini (Conegliano) e Sig. Marco Ceolin (Treviso). Quarto Ufficiale: Sig. Giuseppe Mucera (Palermo). VAR: Antonio Di Martino (Teramo), AVAR: Marco Serra (Torino)

Ammoniti: Esposito S. (B), Achik (B), Koutsoupias (B), Maita (B), Verde (S), Elia (S)

Espulsi: 48’st doppio giallo a Zurkowski (S)

Angoli: 10-7

Rec.: 1’pt; 6’st

Note: prima del via osservato un minuto di raccoglimento per commemorare la scomparsa di Antonio Juliano, campione d’Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970

Stadio ‘Alberto Picco’, La Spezia; cielo sereno, 10°C, terreno in buone condizioni; 7.205 spettatori (385 tifosi ospiti)

