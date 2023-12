Spezia-Bari, Marino: “Contento dell’atteggiamento. Obiettivo? Vivere alla giornata”

SPEZIA – Pasquale Marino vede il bicchiere mezzo pieno malgrado il ko maturato contro lo Spezia. E non boccia il suo Bari: “Sinceramente abbiamo sofferto più che altro all’inizio del secondo tempo. Parlando della mia gestione, vorrei vedere sempre partite come questa. Vero, dobbiamo concretizzare ma abbiamo gestito il gioco con maggiore personalità. Abbiamo creato qualche buona opportunità, sbagliandola. Ma credo che la strada da battere sia questa. Le occasioni potranno crescere in futuro. Chi ha giocato ha dato il massimo, ho visto anche un’idea di gioco. Non abbiamo sofferto tanto nell’arco della partita e siamo riusciti a cavarcela anche col palleggio. Siamo comunque venuti a La Spezia con entusiasmo e voglia di far bene”.

Il Bari però è troppo inoffensivo. Manca lucidità negli ultimi 15 metri: “Sicuramente qualcosa in più si sarebbe potuto fare, siamo arrivati parecchie volte negli ultimi metri. Non abbiamo fatto giocare lo Spezia per larghi tratti, li abbiamo fatti andare anche fuori tempo. Achik è arrivato 2-3 volte al tiro. Lui può ancora migliorare, noi possiamo ancora crescere. Ripeto, conta la mentalità ed il portare avanti uno spartito. In porta, inoltre, ci siamo arrivati anche coi centrocampisti. Bisogna migliorare in fase di rifinitura. Devi essere spesso bravo a prendere la decisione giusta in questi casi”.

Sulle ambizioni: “Dobbiamo vivere alla giornata, pensiamo ora a far bene col Cosenza”. C’è però il campanello d’allarme: 3 sconfitte nelle ultime 4 gare.

