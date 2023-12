Spezia-Bari 1-0, la sintesi del match

SPEZIA-BARI 1-0

RETE: 84’ Verde (S).

Spezia (4-3-2-1): Zoet, Elia, Esposito F., Esposito S., Bandinelli, Amian, Nikolaou, Antonucci (74’ Zurkowski), Hristov, Kouda (68’ Cassata), Verde (88’ Krollis). Panchina: Dragowski, Ekdal, Cipot, Pietra, Muhl, Moro, Gelashvili, Candelari, Bertola. All. D’Angelo.

Bari (4-3-3): Brenno (60’ Pissardo), Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci, Maita, Benali, Koutsoupias (67’ Edjouma), Aramu (67’ Morachioli), Nasti, Achik (85’ Bellomo). Panchina: Matino, Astrologo, Faggi, Zuzek, Pucino, Acampora, Ahmetaj, Frabotta. All. Marino.

Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna. Assistenti: Giovanni Baccini di Conegliano e Marco Ceolin di Treviso. Quarto Ufficiale: Giuseppe Mucera di Palermo. VAR: Antonio Di Martino di Teramo. AVAR: Marco Serra di Torino.

Ammoniti: Achik, Koutsoupias, Maita (B); S. Esposito, Verde, Elia (S).

Espulso: 48’st doppio giallo a Zurkowski (S).

Note: angoli 10-7. Recuperi 1’/6’. Prima del via osservato un minuto di raccoglimento per commemorare la scomparsa di Antonio Juliano, campione d’Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970. Stadio ‘Alberto Picco’, La Spezia; cielo sereno, 10°C, terreno in buone condizioni; 7.205 spettatori (385 tifosi ospiti)

