Il 14 settembre torna ‘Dona la spesa per la scuola’

Il 14 settembre torna l’iniziativa solidale “Dona la spesa per la scuola”, promossa da Coop Alleanza 3.0. I clienti dei punti vendita potranno acquistare materiale scolastico come quaderni, astucci e pennarelli, che sarà destinato a bambini e ragazzi in difficoltà.

Durante la giornata, i volontari, facilmente riconoscibili grazie alle pettorine, distribuiranno borse della spesa e liste dei prodotti necessari, ritirando poi il materiale acquistato per distribuirlo sul territorio, in collaborazione con oltre 250 enti locali.

Sarà inoltre possibile fare donazioni online fino al 29 settembre attraverso il servizio EasyCoop, inserendo una box di materiale scolastico tra gli acquisti. Le donazioni online saranno destinate alla Comunità di Sant’Egidio.

Nel 2023, l’iniziativa ha raccolto 160 mila confezioni di prodotti. Quest’anno, Coop Alleanza 3.0 ha anche attivato una promozione per contenere l’aumento dei prezzi: per ogni 30 euro di spesa in cartoleria, si riceverà un buono da 10 euro, utilizzabile entro il 27 settembre su una spesa minima di 30 euro.

