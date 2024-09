Aggressioni al personale sanitario, il prefetto di Bari: “Serve sinergia”

BARI – Non basta potenziare i controlli ma bisognerebbe lavorare di sinergia con tutti gli attori coinvolti. Aggressioni al personale sanitario. Dopo i tre casi in pochi giorni ai Riuniti di Foggia, anche nel Barese il livello di attenzione resta alto e questo lo dimostra il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in prefettura la scorsa settimana. A fare il punto della situazione, il prefetto del capoluogo, Francesco Russo, che spiega come sia necessaria una comunione d’intenti con Asl, regione e ordini professionali dei medici e degli infermieri proprio per cercare di far cambiare la mentalità sulla professione sanitaria.

