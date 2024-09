Calo degli iscritti nelle scuole lucane: 1.826 studenti in meno

Anche quest’anno in Basilicata si registra un significativo calo nel numero di alunni iscritti, con la popolazione scolastica che passa da 69.288 iscritti nell’anno 2023/2024 a 67.462 nel 2024/2025. La riduzione di 1.826 studenti è stata attribuita alla migrazione per motivi di lavoro e alla dispersione scolastica, temi su cui la politica regionale deve intervenire con urgenza.

È quanto afferma Pino Giordano, Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, che sottolinea come il trend negativo sia stato confermato anche per quest’anno scolastico. “Le famiglie sono sempre più preoccupate e povere. In molti comuni l’offerta statale è insufficiente e il privato comporta costi elevati. Inoltre, ci sono anche le spese per la refezione scolastica”, spiega Giordano.

La crisi economica ha colpito duramente la provincia, con molti lavoratori precari e autonomi costretti a restare a casa. La mancanza di lavoro e l’adozione massiccia dello smart working hanno cambiato le dinamiche familiari, e il carico della gestione dei figli piccoli ricade spesso sulle donne, che fanno sempre più fatica a rientrare nel mondo del lavoro. Secondo i dati Istat di luglio, l’occupazione femminile è in calo, soprattutto nelle regioni in cui i servizi per l’infanzia sono carenti, come la Basilicata.

“È fondamentale destinare risorse adeguate alla formazione prescolastica, dai 0 ai 6 anni”, prosegue Giordano, sottolineando che investimenti in questo settore favorirebbero sia i bambini che le madri. Solo così si potrà contrastare il fenomeno della denatalità, che contribuisce alla diminuzione degli studenti.

Il Segretario dell’Ugl conclude: “Servono strategie politiche lungimiranti e durature per invertire questa tendenza negativa e rendere il territorio materano attrattivo per le nuove generazioni”.

