I procuratori di Antonini: “Ha in mente solo il Taranto, ma…”

TARANTO – In un’intervista rilasciata nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, ed. Puglia, i procuratori di Matias Antonini, Luca Carnaghi e Dario Paolillo, hanno esaltato l’ottima partenza del centrale difensivo rossoblù, già autore di tre gol in quattro partite. “Ci aspettavamo una partenza importante sia da parte del Taranto che dello stesso Antonini – si legge – Matias ha una fame incredibile ed è destinato a una carriera di alto livello: ha mentalità, vive ogni gara come se fosse una finale”.

Focus anche sul presente e soprattutto sul futuro: “Con il presidente Giove e con mister Capuano, in estate, abbiamo convenuto che fosse necessario, per Antonini, proseguire nel percorso di crescita iniziato lo scorso anno. Al momento è concentrato sul Taranto e lo sta dimostrando: in futuro non sappiamo cosa accadrà, ma è seguito da club sia italiani che esteri”.

