Il Taranto ringrazia la Virtus: “Grande sensibilità e disponibilità”

Ringraziamenti ufficiali da parte del Taranto nei confronti della Virtus e in particolare del suo patron Antonio Magrì per aver concesso ai rossoblù la possibilità di disputare il derby col Cerignola alla Nuovarredo Arena. Di seguito, il comunicato:

“La società Taranto Football Club 1927, nella persona del Presidente Massimo Giove, tiene a ringraziare il Presidente della Virtus Francavilla, Antonio Magrì, per la grande sensibilità e disponibilità dimostrata nel concedere il nullaosta alla società rossoblù per l’utilizzo della NuovArredo Arena nella gara con il Cerignola, in programma lunedì 02 ottobre alle ore 15:00”.

