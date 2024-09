Hospitality Day 2024: la tarantina Alessia Boccanfuso tra relatori principali

L’undicesima edizione dell’Hospitality Day, in programma l’8 ottobre 2024 al Palacongressi di Rimini, accoglierà tra i suoi prestigiosi relatori Alessia Boccanfuso, social media strategist e fondatrice del Metodo Social Media Hotel. Organizzato da Teamwork Hospitality, l’evento si conferma un appuntamento chiave per il settore dell’ospitalità italiana, offrendo una piattaforma per il confronto tra esperti e professionisti.

Boccanfuso, originaria di Taranto ma operativa su scala nazionale, porterà la sua visione innovativa sul marketing alberghiero con l’intervento “Le OTA tengono sotto scacco il tuo hotel? Liberatene, senza perdere vendite, con il metodo Social Media Hotel”, fornendo soluzioni pratiche agli operatori del settore. Il suo metodo, basato su anni di esperienza e suddiviso in tre fasi — analisi, strategia e operatività — è pensato per aiutare le strutture ricettive a migliorare la loro presenza online e a ridurre la dipendenza dalle OTA, promuovendo prenotazioni dirette.

L’Hospitality Day 2024 promette di essere un’occasione cruciale per gli operatori del settore turistico, con un programma che prevede oltre 200 relatori, 15 sale formative e numerose aree tematiche.

