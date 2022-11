LECCE – Capitan Hjulmand, a pochi giorni dalla prossima partita in trasferta a Udine, in conferenza stampa parla dell’attuale momento del Lecce, dimostrandosi sicuro, consapevole e un vero capitano pronto a incitare la squadra pur pensando prima di tutto a giocare, anche se si dice molto orgoglioso di quella fascia al braccio e la prima analisi che fa riguarda la difficoltà a far gol. Il pensiero poi va alla gara di venerdì sera contro l’Udinese e infine un messaggio ai tifosi ai quali dice “daremo tutto per salvarci, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno”.

Il video integrale della conferenza stampa