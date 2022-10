Vittoria sofferta e importante per la Happy Casa Brindisi (82-81) ai danni della Germani Brescia. “Rimanere in scia fino alla fine qualche volta non ci ha premiato, questa volta ci ha sorriso. La prestazione non è stata di alto livello per tutta la partita, ma il carattere e la mentalità ci hanno permesso di fare un ultimo quarto importante come in coppa in settimana. Brescia è una grande squadra e anche se non abbiamo avuto grande lucidità in alcuni frangenti di gara, oggi siamo riusciti a girare dalla nostra parte alcune situazioni favorevoli offensivamente. Nell’ultima azione c’era un chiaro fallo in attacco di Caupain e non vedo perché non debba essere fischiato, poteva costare caro. Manca ancora la continuità ma stiamo lavorando e migliorando”, così Frank Vitucci, coach della Happy Casa Brindisi.