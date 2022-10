‘Abbiamo disputato una gran partita – commenta Sasà Ciullo, al debutto sulla panchina del Matera, dopo il pari casalingo con il Casarano -. Avevo chiesto ai ragazzi di scendere in campo con la giusta autostima ed è arrivato un risultato importante con una squadra d’alta classifica. Giocare con personalità è stato importante. Sono contento delle risposte, frutto dell’ottimo lavoro svolto in settimana. Sicuramente, quando vai due volte in vantaggio e porti un solo punto a casa c’è un po’ rammarico, specie perché il loro secondo gol era evitabile. I tre punti ci avrebbero fatto comodo, ma siamo comunque contenti del risultato positivo. Affrontavamo una signora squadra in un momento di difficoltà, ma è proprio in situazioni del genere che bisogna dimostrare di possedere gli attributi, altrimenti si rischiano figuracce. Al di là dei due gol subiti, non mi sento di rimproverare nulla alla squadra. Tutti hanno dato il massimo uscendo dal campo stremati. Il pareggio con il Casarano è solamente il punto di partenza perché la nostra classifica resta brutta: siamo in fondo e dobbiamo risalire. Se ho accettato di allenare il Matera è perché voglio raggiungere l’obiettivo in tutti i modi”.

(Foto Materasport24/Federico Longo)