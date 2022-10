“Sapevamo che con il cambio dell’allenatore il Matera avrebbe giocato con un piglio diverso, però ci resta po’ di rammarico perché abbiamo disputato un’ottima partita – spiega Maurizio Morra, vice allenatore del Casarano, che ha diretto la squadra per la squalifica di Costantino -. È vero che siamo andati in svantaggio due volte, ma siamo sempre stati bravi a reagire. Gol del Matera che sono nati per due nostri errori: il primo in fase di uscita, il secondo per un eccesso di sicurezza nel giocare palla. Spesso abbiamo risolto le partite nella ripresa, significa che chi subentra riesce sempre a fornire un contributo determinante. Ci abbiamo provato, soprattutto nel primo tempo quando abbiamo creato qualche occasione per sbloccarla”.