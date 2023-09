Happy Casa Brindisi, è finale per accedere ai gironi di Fiba Champions League. Domenica sfida allo Cholet

Tra l’Happy Casa Brindisi e i gironi di Fiba Champions League adesso ci sono solo i francesi dello Cholet. Il cammino europeo della squadra di coach Fabio Corbani prosegue nelle qualificazioni che si stanno disputando in Turchia.

I biancazzurri, in serata di grazia, battono in semifinale gli olandesi del Den Bosch con il punteggio di 78 a 63 accedendo all’atto conclusivo in programma domenica pomeriggio. Gara da incorniciare per Jhonson e compagni, capaci di dare un primo strappo nel secondo quarto, tenere a distanza gli avversari nel terzo quarto e regalare un vero e proprio show con triple e giocate d’applausi negli ultimi dieci minuti.

Prova maiuscola per tutti gli effettivi mandati in campo da Corbani, con Mitchell prezioso nelle conclusioni dalla distanza e un 55 per cento di squadra. Maiuscola la prestazione difensiva con soli 63 punti concessi al Den Bosch, mentre anche dalla panchina è arrivato un fatturato importante con Laquintana, Bayehe e Lombardi. Appuntamento a domenica per continuare a coltivare il sogno europeo.

