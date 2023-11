Guardia di Finanza nella sede di un club di Serie C

L’Alessandria Calcio continua a vivere momenti tumultuosi, sia sul campo da gioco, dove la squadra sta mostrando segni di ripresa, sia nell’ambito societario, dove il passaggio di quote tra il patron Enea Benedetto e il capofila di Alessandria 2023, Andrea Molinaro, è al centro di una burrasca.

Dopo i recenti cambiamenti nella dirigenza, caratterizzati da rimozioni e sostituzioni, una nuova turbolenza ha colpito il club: la visita della Guardia di Finanza. Come riporta il sito de “La Stampa“, nella mattinata del 16 novembre, gli uomini della Finanza si sono recati presso la sede, il Moccagatta, per acquisire documentazione di vario genere.

Il sopralluogo è ancora in corso e, stando alle prime informazioni, sembra non destinato a concludersi rapidamente. Al momento, sembra trattarsi di un’attività amministrativa, piuttosto che di un’operazione di polizia giudiziaria. I finanzieri stanno esaminando attentamente la documentazione disponibile per verificare la presenza di eventuali irregolarità.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp