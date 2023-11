Eccellenza: Coppa Italia, Manduria batte Ugento e passa il turno

Il Manduria batte l’Ugento e passa il turno in coppa Italia, decisivo il gol di Espinar su calcio di rigore al minuto 13 del secondo tempo. L’andata si era conclusa sul risultato di 0-0. La firma è dell’ex, Maggi intuisce ma non riesce a neutralizzare il tiro del calciatore spagnolo. E’ la seconda sconfitta consecutiva per l’Ugento tra campionato e coppa. Nel prossimo turno si sfideranno Manduria e Massafra.

Parte meglio l’Ugento nella prima frazione, all’8’ calcia Ruiz da fuori area ma non inquadra di pochissimo lo specchio della porta. Al 20’ parata enorme di Maraglino su Jimenez, a tu per tu, il portiere biancoverde gli sbarra la strada. Al 22’ il direttore di gara annulla il gol all’Ugento per fuorigioco, cross di Romano, l’attaccante ospite era oltre la linea dei difensori.

Alla distanza esce il Manduria che al minuto 26’ sfiora il vantaggio due volte, prima con un colpo di testa ravvicinato di Munoz, Maggi risponde presente e subito dopo con Linares, Maggi impatta con i piedi e si oppone per la seconda volta di fila. Al 32’ Maroto dal fondo serve al centro Munoz da posizione favorevole, ma l’attaccante biancoverde spara altissimo. Ancora Manduria in proiezione offensiva: al 35’ sponda di Munoz in area, Espinar salta l’uomo ma calcia alto a pochi passi dalla porta. Fuori Linares dentro Cavaliere al 38’ per infortunio. In pieno recupero ancora Espinar dalla distanza, nuovamente Maggi si supera e la sporca in corner. Altra parata importante del numero uno di mister Oliva.

Nella ripresa gli ospiti provano a pungere con Ruiz all’11’ che tentenna, non calcia in area e si fa recuperare da Bocchino. Su capovolgimento di fronte, doppio dribbling di Quarta che si procura il rigore. Dal dischetto si presenta l’ex Espinar, lo spagnolo realizza al minuto 13. Al 20’ dentro il neo acquisto D’Aiello per Munoz, Salvadore ridisegna la squadra con la difesa a tre e abbassa gli esterni per proteggere la difesa. Gli ospiti ci provano due volte con conclusioni dalla distanza. Il Manduria abbassa il baricentro e toglie la profondità ai ragazzi di Oliva che si riversano nella metà campo biancoverde. La partita scivola via copiosamente, il Manduria passa il turno e va in semifinale dove incontrerà il Massafra.

